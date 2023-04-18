مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 01:24

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

كشف أحمد حكم مدافع سموحة عن تفاصيل ما حدث بينه وبين محمد الشناوي حارس الأهلي قبل طرد الأخير خلال مباراة الفريقين.

وقال أحمد حكم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا طريقة في تنفيذ الركنيات ودوري أن أقف أمام الحارس لحجب الرؤية عنه وقبل لعب الكرة كان الشناوي يدفعني".

وأضاف "بعد تنفيذ الركنية الشناوي كان يجري نحو الحكم واصطدم في ظهري وتفائجت بعدها أنه ضربني دون أن أقول له أي شيء".

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وأتم تصريحاته "الشناوي قائد الأهلي ومنتخب مصر وأنا لا أشعر بالغضب تجاهه، ومحمد عبد المنعم اعتذر لي عقب المباراة".

وتعرض محمد الشناوي للطرد خلال مباراة سموحة والأهلي بعد تعمد ضرب أحمد حكم بدون كرة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وأعلن النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية كبيرة على قائده محمد الشناوي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقّع العقوبة على الشناوي "نظرا لما بدر منه".

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

الأهلي سموحة محمد الشناوي أحمد عبد الحكم
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