بعد طرد الشناوي وإثارة الـ+90.. الأهلي يهزم سموحة بثنائية

فاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ولا يزال هناك مبارتين مؤجلتين للأهلي في الدوري.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

ثنائية فوز الأهلي سجلها كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويعد هذا الفوز للأهلي على سموحة في الدوري هو الأول منذ ولاية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفاز الأهلي مع موسيماني على سموحة في الدور الأول من دوري الموسم الماضي بنتيجة 4-1.

بعدها خسر الأهلي في الدور الثاني مع المدرب سامي قمصان بنتيجة 3-2، ثم تعادل الفريقين سلبيا في الدور الأول هذا الموسم.

مارسيل كولر يدفع بـ كهربا ومحمد شريف وبيرسي تاو في خط هجوم الأهلي أمام سموحة 🔴✅#في_الدوري pic.twitter.com/1KCwLujVUa — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

وصف المباراة

أهدر الأهلي فرصة التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق كهربا الذي استلم تمريرة من أليو ديانج وضعته أمام المرمى لكنه سدد في الحارس الهاني سليمان.

وسدد عمرو السولية كرة قوية أبعدها الهاني سليمان وتابعها بيرسي تاو قبل أن يمسك بها الحارس.

وسجل محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 28 بعد عرضية من محمد هاني لم يبعدها الدفاع بشكل صحيح لتصل إلى مهاجم الأحمر.

وسدد محمد شريف الكرة على يسار الهاني سليمان الذي لم يستطع التصدي لها.

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جوووووووووووووووووووووول⚽



محمد شريف يواصل مسلسل التهديف ويحرز الهدف الاول للنادي الأهلي في مرمي سموحة 🔴🦅 pic.twitter.com/DNAPcmy3zU — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023

واستغل حسام حسن خطأ محمود متولي في تمرير الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد قبل أن يتصدى له محمد الشناوي ويمنه التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني انطلق بيرسي تاو وراوغ الدفاع من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة مرت من أمام كهربا قبل أن يضعها في المرمى.

الهدف الثاني

ونجح كهربا في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الهاني سليمان حارس سموحة.

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جوووووول كهربا مستمر في التألق ⚡️⚡️



نجم المارد الأحمر يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي سموحة 🔴🦅 pic.twitter.com/NGqjwbKWrW — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 71 بنزول طاهر محمد ورأفت خليل بدلا من بيرسي تاو وكهربا.

وكاد شريف أن يسجل الثالث بعدما استلم كرة من طاهر وضعته أمام المرمى ليسدد بالقدم اليسرى كرة في جسد الهاني سليمان.

ثم شارك الثنائي أحمد قندوسي ومحمد أشرف بدلا من عمرو السولية وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 80.

دقائق مشتعلة

وحصل محمد الشناوي حارس الأهلي على طرد في الدقيقة 91 بعد ضرب أحمد حكم لاعب سموحة في ركلة ركنية.

ليشهر الحكم طارق مجدي بطاقة حمراء مباشرة لمحمد الشناوي.

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وغادر محمد شريف الملعب وشارك بدلا منه الحارس البديل علي لطفي في آخر تبديلات الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد.

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