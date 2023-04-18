أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فارق الإمكانيات بين فريقه والأهلي كبير للغاية.

وقال سامي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "هناك فارق كبير في الإمكانيات بين سموحة والأهلي وهدفنا إنهاء الموسم في مركز جيد".

وأضاف "حاولنا على مرمى الأهلي وأهدرنا عدة فرص ولكن قدرات لاعبي الأهلي الفردية أنهت المباراة".

وأردف "قدمنا مستوى جيد على قدر إمكانيات الفريق ولدينا العديد من النواقص، وعندما أتيت إلى سموحة وجدت بعض المراكز لا يوجد بها لاعبين".

وأتم تصريحاته "نحاول توفيق الأوضاع وفي الموسم المقبل الأمور ستتغير".

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.