مؤتمر كولر: حققنا المطلوب أمام سموحة.. وتصرف الشناوي غير مبرر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه حقق المطلوب أمام سموحة بالفوز رغم عدم رضاه بشكل تام عن المستوى.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الأهلي سيطر على اللقاء والمباراة كانت هادئة، وحققنا فوزا مهما قبل غلق ملف الدوري مؤقتا للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "لم نكن في أفضل حالاتنا وذلك بسبب مباراة الرجاء المهمة في دوري الأبطال، لأن مثل هذه المباريات تأخذ من تركيز اللاعبين والجهاز الفني بعض الشيء".

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وأكمل "رغم عدم الرضاء التام عن الأداء إلا أن الأهلي حقق المطلوب وسيطر على المباراة وفاز بهدفين".

وعن طرد الشناوي قال: "تصرف الشناوي ليس له داع لأنه قائد الفريق وقدوة لباقي اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سعيد بعد السماح للجمهور بالحضور في مباراة الرجاء بكثافة كبيرة ورؤية هذا الجمهور مجددا في استاد القاهرة وأتمنى أن يقدم الفريق كل ما يسعد الجمهور".

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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