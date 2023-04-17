ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز لم يحدث على ليدز طوال 99 عاما

فاز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ملعب إيلاند رود، بالجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وسجّل أهداف ليفربول: كودي جاكبو، محمد صلاح (هدفين)، ديوجو جوتا (هدفين)، داروين نونيز. فيما سجّل لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

فيما تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب أقرب مراكز الهبوط.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ ليفربول على ملعب ليدز يونايتد بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية.

وترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1924، وخلال 99 عامًا لم يفز ليفربول بنتيجة مماثلة في ملعب ليدز يونايتد.

ظهور دياز

بعد غياب امتد لـ 190 يومًا، ظهر لويس دياز مجددًا وتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول.

فيما تواصل الدفع بـ محمد صلاح أساسيًا في الهجوم بجوار كودي جاكبو وديوجو جوتا.

في المقابل، قاد الإسباني رودريجو مورينو تشكيل مواطنه خابي جراسيا، وعاونه الكولومبي سينيستيرا.

📋تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد 🔴صلاح أساسي.. عودة لويس دياز بعد غياب#في_إنجلترا pic.twitter.com/uQ58IYlKm1 — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

شوط أحمر

ليفربول دخل المباراة بقوة، فسدد جوتا بعد مرور 15 دقيقة، لكن الفرنسي إيان ميسيلييه تصدى.

سينيستيرا رد بانطلاقة قوية بعد خطأ من إبراهيما كوناتي، لكن الجناح الكولومبي سدد أعلى العارضة في الدقيقة 22.

الهدف الأول سُجل أخيرًا في الدقيقة 35 بواسطة جاكبو بعد عرضية ترينت أليكساندر أرنولد.

واعترض لاعبو ليدز على الهدف بسبب لمس الكرة ليد أرنولد أثناء افتكاكها، لكن الهدف تم احتسابه.

ورفع جاكبو رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في يناير.

الملك المصري

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرًا، وسجله صلاح في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك بات صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة منذ انطلاقه عام 1992.

وبالتالي تجاوز صلاح أسطورة ليفربول، روبي فاولر، الذي سجل 105 هدفًا بقدمه اليسرى في المسابقة.

ويأتي روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا.

ثم الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد برصيد 83 هدفًا، ويحل الجزائري رياض محرز خامسًا برصيد 65 هدفًا.

ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي للملك 👑 صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ البريميرليج بـ 106 هدفًا متخطيًا فاولر وفان بيرسي وجيجز 🔥 pic.twitter.com/Fjc1AXjk2k — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

اشتعال مؤقت

مع بداية الشوط الثاني أخطأ كوناتي مجددًا، فعاقبه سينيستيرا هذه المرة وسجل هدفا جميلا في الدقيقة 84 قلّص به الفارق.

ورفع الجناح الكولومبي الشاب رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفين في آخر 3 مباريات.

لكن رد ليفربول جاء سريعا للغاية، فسجل جوتا هدف ليفربول الثالث بعد تمريرة كورتيس جونس.

ليكون ذلك الهدف هو الأول للجناح البرتغالي هذا الموسم في مباراته رقم 20 مع الريدز.

ليدز حاول العودة، فسدد الأمريكي بريندن آرونسون كرة قوية في الدقيقة 58، لكنها ارتدت من التقاء قائم وعارضة أليسون بيكر.

في المقابل، هز صلاح الشباك مجددا، لكن راية الحكم المساعد منعت احتفاله بسبب تسلل على فيرجيل فان دايك صانع الهدف.

الاحتفال تأخر دقيقتين فقط عندما سجل صلاح هدفا شرعيا هذه المرة في الدقيقة 64.

صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: 𝟑𝟎 مباراة سجل 𝟏𝟓 هدفا 𝟕 تمريرات حاسمة pic.twitter.com/RIr7BNcAgn — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

ليصل صلاح إلى 135 هدفًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي متجاوزًا جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

محمد صلاح تجاوز عدد أهداف أسطورة الثعالب جيمي فاردي بالدوري الإنجليزي في عدد مباريات أقل. 🫡👑 pic.twitter.com/ATPeVhq82P — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

إعصار الأهداف تواصل، فأضاف جوتا هدفًا خامسًا، وثانيًا على المستوى الشخصي، في الدقيقة 74.

عودة بعد غياب طويل

الدقيقة 81 عرفت دخول لويز دياز ضمن 4 تغييرات لـ يورجن كلوب رفقة روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وداروين نونييز، فيما غادر الملعب صلاح وجوتا وجاكبو وجوردان هندرسون.

البديل نونيز كان الأكثر حظًا بين جميع من شاركوا، فسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة 90 بعد تمريرة جميلة من أرنولد.