وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد أن هز شباك ليدز يونايتد.

وسجّل صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك مضيفه ليدز بعد أن تقدّم كودي جاكبو بالهدف الأول.

واستغل صلاح تمريرة ديوجو جوتا، ليطلق تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت الشباك في الدقيقة 39.

وبذلك بات صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة منذ انطلاقه عام 1992.

وبالتالي تجاوز صلاح أسطورة ليفربول، روبي فاولر، الذي سجل 105 هدفًا بقدمه اليسرى في المسابقة.

ويأتي روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا.

ثم الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد برصيد 83 هدفًا، ويحل الجزائري رياض محرز خامسًا برصيد 65 هدفًا.

ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل صلاح 6 أهداف في آخر 7 مباريات شارك فيها بالدوري الإنجليزي.