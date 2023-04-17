معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا إلى الأرجنتين.

وجاء اختيار الأرجنتين لتعويض إندونيسيا التي سُحب منها تنظيم نسخة 2023 لرفضها استضافة الوفد الإسرائيلي الذي يشارك في المسابقة.

وأوضح فيفا أن وفدًا زار الأرجنتين الأسبوع الماضي وقد تم توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني بعد الاطلاع على المنشآت.

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وتقام البطولة بين 20 مايو و11 يونيو من العام الجاري 2023.

فيما تُسحَب القُرعة يوم الجمعة 21 أبريل الجاري في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ السويسرية.

وبذلك تشارك الأرجنتين في البطولة بدلًا من إندونيسيا التي خسرت التنظيم والمشاركة على حدٍ سواء.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "يُسعد فيفا أن تستضيف الأرجنتين نسخة مونديال الشباب لنسخة هذا العام، وطن أبطال العالم يفتح أبوابه لنجوم مستقبل كرة القدم".

وأضاف: "أشكر الاتحاد الأرجنتيني وبالتحديد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد، وكذلك حكومة الأرجنتين لالتزامهم باستضافة البطولة في فترة قصيرة".

وتابع: "منذ 1977، شارك في البطولة لاعبين عظماء مثل دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي وبول بوجبا وإرلينج هالاند، وهذا العام ستقام البطولة في دولة تتنفس كرة القدم".

ماذا حدث

في 29 مارس الماضي، أعلن فيفا عن سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا.

جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية ورفض استضافة منتخب إسرائيل المشارك في البطولة.

وصرّح واين كوستر حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية أنه يرفض استضافة منتخب إسرائيل.

وخاطب كوستر حاكم بالي وزارة الشباب والرياضة في بلاده لمطالبتهم بعدم استضافة إسرائيل.

بعدها صرح جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا: "أؤكد أن مشاركة إسرائيل في البطولة ليس له تأثير على سياستنا الخارجية وموقفنا تجاه فلسطين، لأن دعمنا لفلسطين دائمًا سيظل قويًا وثابتًا".

وأضاف رئيس إندونيسيا: "لا يجب الخلط بين الرياضة والسياسة".

ولا تمتلك إندونيسيا علاقات رسمية مع دولة الاحتلال، وقد أثار استقبال الوفد الإسرائيل المرتقب خلال البطولة، غضبًا شعبيًا عارمًا.

رغم ذلك، فقد تم الاستقرار في النهاية على سحب التنظيم من إندونيسيا.

وتستضيف الأرجنتين المنافسات للمرة الثانية في تاريخها بعد 2001 التي توجت بها، وحصد فيها منتخب مصر المركز الثالث.

وفازت الأرجنتين باللقب أعوام 1979، و1995، و1997، و2001، و2005، و2007، وهو رقم قياسي.

المنتخبات المشاركة في مونديال الشباب 2023:

إفريقيا:

السنغال - جامبيا - نيجيريا - تونس.

آسيا:

العراق - اليابان - أوزبكستان - كوريا الجنوبية.

أوروبا:

إنجلترا - فرنسا - إيطاليا - سلوفاكيا - إسرائيل.

أمريكا الجنوبية:

الأرجنتين - البرازيل - أوروجواي - كولومبيا - الإكوادور.

أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة الأمريكية - هندوراس - جواتيمالا - جمهورية الدومينيكان.

أوقيانوسيا:

نيوزيلندا - فيجي.

الأرجنتين كأس العالم للشباب إندونسيا
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