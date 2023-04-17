مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (5) ليفربول.. الخااااااامس

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليدز - ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد في ختام الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

----------------

ق.74 جووووووول الخااااامس يسجله جوتا

ق.64 جووووووووووول صلاح يسجل الرابع

ق.60 صلاح يسجل ولكن الراية تُرفع معلنة عن تسلل على فان دايك صانع الهدف

ق.58 براندون آرونسون يطلق تسديدة رائعة تصطدم بالتقاء القائم والعارضة لـ ليفربول

ق.52 جوووووووووول جوتا يسجل الثالث لـ ليفربول بعد تمريرة كورتس جونز

ق,48 جووووووووول الكولومبي لويس سينيستيرا يسجل الهدف الأول بعد أن افتك الكرة من كوناتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة جوتا

ق.35 جووووووووول ليفربول يتقدم بهدف جاجكبو بعد تمريرة أرنولد

ق.22 انطلاقة من سينيستيرا ويسدد لكن كرته تعلو العارضة

ق.15 تسديدة من ديوجو جوتا يتصدى لها ميسلييه

ق.7 تهديد أول من ليدز برأسية رودريجو مورينو لكن أليسون يمسكها بثبات

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان تقرير: ثقة ملاك مانشستر يونايتد في عدم البيع تتزايد تين هاج: سنقاتل من أجل كل نقطة تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي جيسوس: ليس وقت لوم أحد.. علينا القتال حتى النهاية وعد للجماهير.. ساكا يتحدث للمرة الأولى بعد إهدار ركلة جزاء أرسنال أمام وست هام
أخر الأخبار
وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا ساعة | أمريكا
مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) المقاولون العرب.. جووول الثااني ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (5) ليفربول.. الخااااااامس ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك