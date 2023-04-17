مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (5) ليفربول.. الخااااااامس

يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد في ختام الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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ق.74 جووووووول الخااااامس يسجله جوتا

ق.64 جووووووووووول صلاح يسجل الرابع

ق.60 صلاح يسجل ولكن الراية تُرفع معلنة عن تسلل على فان دايك صانع الهدف

ق.58 براندون آرونسون يطلق تسديدة رائعة تصطدم بالتقاء القائم والعارضة لـ ليفربول

ق.52 جوووووووووول جوتا يسجل الثالث لـ ليفربول بعد تمريرة كورتس جونز

ق,48 جووووووووول الكولومبي لويس سينيستيرا يسجل الهدف الأول بعد أن افتك الكرة من كوناتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة جوتا

ق.35 جووووووووول ليفربول يتقدم بهدف جاجكبو بعد تمريرة أرنولد

ق.22 انطلاقة من سينيستيرا ويسدد لكن كرته تعلو العارضة

ق.15 تسديدة من ديوجو جوتا يتصدى لها ميسلييه

ق.7 تهديد أول من ليدز برأسية رودريجو مورينو لكن أليسون يمسكها بثبات

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة