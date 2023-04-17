مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) (0) ليفربول.. الشوط الأول
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:51
كتب : FilGoal
يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد في ختام الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية المباراة
المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
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