سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

يوليان ناجيلسمان - بايرن ميونيخ

دخل ريال مدريد على خط التنافس مع تشيلسي من أجل التعاقد مع المدرب الألماني يوليان ناجيلسمان، حسب شبكة "سكاي سبورتس".

وبحسب الصحفي روب دورسيت، فإن تشيلسي لم يعد النادي الوحيد المهتم بخدمات ناجيلسمان.

ورحل ناجيلسمان عن تدريب بايرن ميونيخ في 24 مارس الماضي، ليخلفه توماس توخيل.

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ويعني تشيلسي كثيرا هذ الموسم حيث أشرف على تدريبه توماس توخيل ثم جراهام بوتر ثم برونو سالتور بشكل مؤقت وأخيرا فرانك لامبارد الذي سيستمر حتى نهاية الموسم.

ويرى تشيلسي في ناجيلسمان المدرب القادر على إدارة مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة مع المالك الجديد تود بويلي.

وعلى الجانب الآخر، تبدو نهاية كارلو أنشيلوتي قريبة مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بعيدا عن نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

ويرغب ريال مدريد أيضا في التعاقد مع المدرب الألماني الشاب لقيادة الفريق.

وأشرف المدرب ابن الـ35 عاما على تدريب هوفينهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ في مسيرته التدريبية مع الفرق الكبرى بداية من 2016.

يذكر أن تشيلسي يستضيف نظيره ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابا في سنتياجو بيرنابيو بهدفين دون مقابل.

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