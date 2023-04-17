تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام الرجاء

أصبحت مباراة الرجاء المغربي مع الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس، حسب موقع "ألبطولة".

وأشار الموقع إلى أن هناك بعض الإصلاحات ستبدأ في الملعب خلال الأيام، وستشمل مجموعة من المراقق بينها مدرجات الملعب.

وسينطبق الأمر ذاته على مواجهة الوداد وسيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة.

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ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مع الرجاء ذهابا في استاد القاهرة يوم 22 أبريل، قبل أن تقام مباراة الإياب في المغرب 29 أبريل.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الذهاب والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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