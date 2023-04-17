تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد في ختام مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

واستمركلوب مع نفس الفريق الذي بدأ مواجهة أرسنال الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

واستمر تواجد الثنائي تياجو ألكانتارا وداروين نونيز على مقاعد البدلاء.

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وعاد الكولومبي لويس دياز للتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول للمرة الأولى منذ 9 أكتوبر 2022 في مباراة أرسنال التي خرج منها مصابا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو

دكة البدلاء: كاومين كيلير - جويل ماتيب - كونستانتينوس تسيميكاس - تياجو ألكانتارا - لويس دياز - هارفي إليوت - جيمس ميلنر - روبيرتو فيرمينو - داروين نونييز

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الـ16 برصيد 29 نقطة.

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