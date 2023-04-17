من أفضل لاعب عربي وإفريقي؟ نجم المغرب يختار بين صلاح ومحرز

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

يرى سفيان بوفال نجم منتخب المغرب أن الثنائي محمد صلاح ورياض محرز هما الأفضل على المستوى العربي والإفريقي.

نجم ليفربول وجناح مانشستر سيتي حققا العديد من الألقاب والإنجازات مع فريقيهما في المواسم الأخيرة.

حين سئل بوقال في حواره مع قنوات الكاس القطرية عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية؟ أجاب قائلا "محمد صلاح ورياض محرز، نظرا لإنجازاتهما في السنوات الأخيرة".

وعندما علم أن عليه الاختيار بين محرز وصلاح، اختار رياض محرز.

أما أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي من وجهة نظر لاعب الريان القطري فهو محمد صلاح.

ويرى بوفال أن جورج ويا هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإفريقية.

بينما يعتبر أن فيكتور أوسيمين هو أفضل لاعب إفريقي في الوقت الحالي.

يذكر أن بوفال قاد منتخب المغرب للتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة بقطر.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي رياض محرز سفيان بوفال
نرشح لكم
تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس كاف يعدل لوائحه من أجل مكافحة التسنين نفاد تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي خلال نصف يوم خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي مدرب الرجاء: حظوظنا موجودة أمام الأهلي وسنقاتل حتى النهاية رغم الغيابات في الجول يكشف تفاصيل زيادة الجماهير في مباراة الأهلي والرجاء رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 50 ألف لمواجهة الأهلي ضد الرجاء مصدر من الأهلي لـ في الجول: الموافقة على حضور 20 ألف أمام الرجاء.. ومحاولات للزيادة
أخر الأخبار
كيكر: بايرن ميونيخ يخطط للتخلص من ماني 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لامبارد: لا شيء أفضل من الفوز أمام ريال مدريد.. وهذا سر تفوقهم أوروبيا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا 3 ساعة | المحترفون
من أفضل لاعب عربي وإفريقي؟ نجم المغرب يختار بين صلاح ومحرز 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: ثقة ملاك مانشستر يونايتد في عدم البيع تتزايد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك