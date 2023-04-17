من أفضل لاعب عربي وإفريقي؟ نجم المغرب يختار بين صلاح ومحرز

يرى سفيان بوفال نجم منتخب المغرب أن الثنائي محمد صلاح ورياض محرز هما الأفضل على المستوى العربي والإفريقي.

نجم ليفربول وجناح مانشستر سيتي حققا العديد من الألقاب والإنجازات مع فريقيهما في المواسم الأخيرة.

حين سئل بوقال في حواره مع قنوات الكاس القطرية عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية؟ أجاب قائلا "محمد صلاح ورياض محرز، نظرا لإنجازاتهما في السنوات الأخيرة".

وعندما علم أن عليه الاختيار بين محرز وصلاح، اختار رياض محرز.

أما أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي من وجهة نظر لاعب الريان القطري فهو محمد صلاح.

ويرى بوفال أن جورج ويا هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإفريقية.

بينما يعتبر أن فيكتور أوسيمين هو أفضل لاعب إفريقي في الوقت الحالي.

يذكر أن بوفال قاد منتخب المغرب للتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة بقطر.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.