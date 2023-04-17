تقرير: ثقة ملاك مانشستر يونايتد في عدم البيع تتزايد

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

جويل جلايزر مالك مانشستر يونايتد

ما زالت الشكوك تحوم حول استكمال عملية بيع نادي مانشستر يونايتد من عدمها في الفترة الأخيرة.

وتم تقديم أكثر من عرض لشراء النادي، كان على رأسها الشيخ القطري جاسم بن حمد والسير الإنجليزي جيمي راتكليف.

وبحسب مارك أوجدن صحفي ESPN، فإن ثقة جويل وأفرام جليزز تزداد حاليا في تأمين الاستثمار الخارجي الذي سيمكنهما من البقاء كمالكين لمانشستر يونايتد.

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وعلى الرغم من العروض المقدمة، فإنهما يعتقدان أن النمو الطبيعي خلال السنوات القادمة سيجعل قيمة النادي 10 بليون جنيه إسترليني على الأقل، مع مجالات النمو المتوقعة من حيث عائدات البث وفرص البث وإعادة الهيكلة المحتملة للنادي.

ومن المنتظر أن تتقدم أكثر من مجموعة استثمارية بعروض لاستثمار صغير داخل النادي، مع الدفعة الثالثة من العروض لشراء النادي والتي من المنتظر أن يكون الموعد النهائي لها 28 أبريل الجاري.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن عائلة جليزر المالكة لـ مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني نظير بيع نادي الشياطين الحمر.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لربع نهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقي مع إشبيلية.

وينتظره مواجهة مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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