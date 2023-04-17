كاف يعدل لوائحه من أجل مكافحة التسنين

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم كرة القدم للشباب في كاف، واللجنة الطبية التابعة له، لإجراء تعديلات على المادة 27 من قانون كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

دائما ما يثار الجدل بشأن السن الحقيقي للاعبين الناشئين خاصة في المنافسات الإفريقية، وتعتبر أزمة التسنين - وهي تزوير شهادة الميلاد وتسجيل اللاعب بسن مخالف لسنه الحقيقي - أزمة حقيقية تواجه القارة الإفريقية على الأخص.

حلول طبية من كاف لمواجهة أزمة التسنين

ونشر كاف عبر موقع نص المادة 27 من القانون الذي تم تعديله، وجاء على النحو الآتي:

27. 1 بالنسبة لتصفيات أمم إفريقيا دون 17 عاما، سيكون اختبار الأهلية إلزاميا لجميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المباريات.

27 .2 سيتم إجراء اختبار الأهلية وفقا لبروتوكول كاف، في مرفق صحي مجهز بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

27 .3 بالنسبة نهائيات أمم إفريقيا دون 17 عاما، يحتفظ كاف بحقه في إجراء اختبار أهلية آخر (التصوير بالرنين المغناطيسي) للاعبي كل المنتخبات الـ12. سيتم التكفل بمصاريف اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي من قبل كاف.

27. 4 إذا تم العثور بعد الانتهاء من اختبار الأهلية (التصوير بالرنين المغناطيسي) لمنتخب مشارك، على (4) من لاعبيه أو أكثر غير مؤهلين وأكبر من السن، فسيتم استبعاد المنتخب المشارك بأكمله.

27. 5 إذا تبين، بعد الانتهاء من اختبار الأهلية (التصوير بالرنين المغناطيسي) لمنتخب مشارك، أن (1) أو (2) أو (3) من لاعبيه غير مؤهل (مؤهلين)، فلن يُسمح للاعب (اللاعبين) بالمشاركة في المنافسة. في حين سيُسمح للمنتخب بالمشاركة لكن لن يُسمح له باستبدال اللاعب (اللاعبين) غير المؤهل (المؤهلين).

27. 6 الإجراءات التالية يجب أن تُتبع:

(1) يجب أن تصل جميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المنافسة بخمسة أيام من البطولة. واتحاد البلد المضيف مسؤول عن التكاليف المتعلقة بذلك.

(2) المنتخبات المشاركة يمكن تقديمها اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي، التي يجب إجراؤها قبل خمسة أيام على الأقل من بدأ المنافسة. يحتفظ كاف بحقه في إجراء اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي في أي وقت، قبل أو أثناء المنافسة.

(3) يجب إرسال أي طلب قراءة ثانية للاعب يعتبر غير مؤهل، إلى كاف عبر البريد الالكتروني في موعد أقصاه 3 ساعات بعد الكشف عن نتيجة القراءة الأولى.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن هذا التعديل ساري المفعول بدءا من تاريخه، وسيتم تطبيقه في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما 2023 التي تقام في الجزائر.