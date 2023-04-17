تين هاج: سنقاتل من أجل كل نقطة

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أن فريقه سيحاول القتال على كل نقطة من الآن وحتى نهاية الموسم، مع دخول الموسم لأسابيعه الأخيرة وهو ينافس في 3 بطولات.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا هاما خارج قواعده على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى. يجب أن نفوز، نحن مانشستر يونايتد. يجب أن يكون هذا هو النهج".

وأضاف الهولندي "علينا أن تتعلم من الأخطاء، الأداء أمام نوتنجهام فورست كان يتسم بالتركيز، وهذا ما نحتاجه، خاصة عندما تصل إلى نهاية الموسم".

وأكمل "النقاط أغلى في هذه الفترة لأن المباريات بمثابة نهائيات، فهناك فرق تقاتل في صراع الهبوط وهم يقاتلون من أجل حياتهم. وفرق تقاتل من أجل الصدارة، لذلك عليك أن تقاتل من أجل كل نقطة".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 59 في المركز الثالث بالدوري.

وتابع "الأمور تتغير بسرعة، الأسبوع الماضي كان لدينا 9 مدافعين جاهزين، والآن لدينا 4 فقط. نحتاج إلى كل اللاعبين خاصة أننا أحد الفرق القليلة في أوروبا التي تلعب الكثير من المباريات ونحتاج إلى البقاء في كل المنافسات".

يونايتد يستعد لملاقاة إشبيلية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ثم يلعب بعدها ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب عن مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي، وماركوس راشفورد بسبب الإصابة أمام إيفرتون.

وكذلك أيضا الثنائي لوك شاو وسكوت مكتومناي بسبب الإصابة، وانضم لهم تيريل مالاسيا في قائمة الغائبين أيضا.

وبعد أن تواجد في التشكيل الأساسي، غاب مارسيل سابيتزر أيضا عن المباراة بسبب الإصابة ليدخل كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي بدلا منه.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد أنتوني وديوجو دالوت.