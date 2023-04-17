تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين أرسنال ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 4 نقاط عن سيتي، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا وقمة ملتهبة تجمعهما في ملعب الاتحاد هذا الشهر.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، أرسنال (74 هدفا)، سيتي (78 هدفا).

أرسنال أمامه 7 مباريات، بينهم 4 على ملعبه الإمارات، 3 خارجه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: ساوثامبتون على ملعب الإمارات

الجولة 33: مانشستر سيتي خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: تشيلسي على ملعب الإمارات

الجولة 35: نيوكاسل يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 36: برايتون على ملعب الإمارات

الجولة 37: نوتنجهام فورست خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: ولفرهامبتون على ملعب الإمارات

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري 4 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 4 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 32: برايتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: أرسنال على ملعب الاتحاد

الجولة 34: فولام خارج ملعب الاتحاد

مؤجلة من الجولة 28: وست هام يونايتد علي ملعب الاتحاد

الجولة 35: ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد

الجولة 36: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: تشيلسي على ملعب الاتحاد

الجولة 38: برينتفورد خارج ملعب الاتحاد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو المقبل.