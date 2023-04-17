جيسوس: ليس وقت لوم أحد.. علينا القتال حتى النهاية

شدد جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال أن فريقه عليه العودة إلى مستواه والفوز بالمباريات إذا كان يريد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزيبين وست هام يونايتد وأرسنال بالتعادل بهدفين لكل فريق في الدربي اللندني.

وقال جيسوس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مرة أخرى كانت النقاط الـ3 في أيدينا. المباراة لمدة 90 دقيقة وليس 20 أو 30 دقيقة، يجب كفريق أن نرفع مستوانا ونعود إلى أسلوبنا".

وأضاف "نحن ندرك نقاط قوتنا وما يمكننا فعله، لعبنا بشكل رائع في أول 20 دقيقة ضد وست هام، وبعد ذلك تراجع مستوانا، لا يمكن أن يحدث ذلك إذا كنا نريد القتال على اللقب".

وتابع البرازيلي "بعد أن سجلنا الهدف الثاني توقفنا. لم يحن الوقت لإلقاء اللوم على أحد".

وأتم "علينا العودة لمستوانا والفوز بالمباريات، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم".

وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعدها بأربع دقائق تمكن وست هام من إدراك التعادل.

تعثر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي وبنفس السيناريو -بعد التقدم بهدفين- ولكن هذه المرة أمام وست هام، بعد التعادل مع ليفربول بنفس النتيجة.

26 جولة من أصل 31 لُعبت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كان أرسنال فيها هو المتصدر.

رقم سيزداد في الجولة المقبلة حتى لو خسر أرسنال أمام ساوثامبتون، مع تأجيل مباراة مانشستر سيتي للعبه في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعيدا عن نتيجة المواجهة المباشر التي سيخرج منها أرسنال متصدرا أيضا حتى لو خسر (مع مباراة أقل لرجال جوارديولا) ولكن ماذا بعد؟

وأصبح الفارق الآن مع مانشستر سيتي أربع نقاط فقط، مع مواجهة مباشرة بين الفريقين في الجولة 33 ومباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.