لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر لا يفكر في استمرار لوكاكو

لا توجد نية لدى فريق إنتر من أجل استمرار روميلو لوكاكو مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

وعاد لوكاكو -29 عاما- إلى إنتر الصيف الماضي على سبيل الإعارة بقيمة 8 ملايين يورو.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر لا ينوي إبرام صفقة جديدة مع المهاجم البلجيكي وأن الفريق الإيطالي بدأ بالفعل مناقشة البدائل المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن إنتر ينوي إعادة لوكاكو إلى تشيلسي عقب انتهاء الإعارة ولن يتفاوض من الأساس على صفقة جديدة.

وأوضح التقرير أن الثنائي روبرتو فيرمينو وماركو تورام دخلا دائرة اهتمامات إنتر كونهما صفقة انتقال حر في الصيف.

وكلف لوكاكو تشيلسي حوالي 113 مليون يورو في أغسطس 2021 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

وخاض لوكاكو 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف فقط.

ويعاني إنتر هذا الموسم من قلة تسجيل الأهداف، إذ أحرز الفريق 48 هدفا من 30 مباراة في الدوري الإيطالي.

وكان إنتر الموسم الماضي قد سجل 63 هدفا عقب 30 مباراة في المسابقة.

وسبق وأشارت صحيفة توتو سبورت إلى أن لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي.

وكشف التقرير وقتها عن استعداد لوكاكو بتقديم تضحيات مالية مقابل استمراره مع إنتر.

ولكن يبدو أن إنتر قد قرر البحث عن بدائل لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل.