وعد للجماهير.. ساكا يتحدث للمرة الأولى بعد إهدار ركلة جزاء أرسنال أمام وست هام

الأحد، 16 أبريل 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

رد فعل ساكا بعد إهدار ركلة الجزاء مع أرسنال ضد وست هام

تحدث بوكايو ساكا نجم أرسنال للمرة الأولى بعد إهداره لركلة جزاء فريقه أمام وست هام يونايتد.

وانتهت مباراة الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي بالتعادل بهدفين لكل فريق في الدربي اللندني.

وقال ساكا عبر إنستجرام: "بصرف النظر عن النتيجة، سأتقبل دائما مسؤوليتي".

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وأضاف "أعتذر لمشجعي أرسنال. سأفعل كل شيء لتصحيح ذلك".

وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعدها بأربع دقائق تمكن وست هام من إدراك التعادل.

تعثر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي وبنفس السيناريو -بعد التقدم بهدفين- ولكن هذه المرة أمام وست هام، بعد التعادل مع ليفربول بنفس النتيجة.

26 جولة من أصل 31 لُعبت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كان أرسنال فيها هو المتصدر.

رقم سيزداد في الجولة المقبلة حتى لو خسر أرسنال أمام ساوثامبتون، مع تأجيل مباراة مانشستر سيتي للعبه في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعيدا عن نتيجة المواجهة المباشر التي سيخرج منها أرسنال متصدرا أيضا حتى لو خسر (مع مباراة أقل لرجال جوارديولا) ولكن ماذا بعد؟

وأصبح الفارق الآن مع مانشستر سيتي أربع نقاط فقط، مع مواجهة مباشرة بين الفريقين في الجولة 33 ومباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

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