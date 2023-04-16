خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الأحد، 16 أبريل 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

وكان الأهلي أعلن حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 52 ألف مشجع للمباراة المرتقبة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبب 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

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طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

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