بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن

تعادل فولفسبورج سلبيا ضد ضيفه باير ليفركوزن في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

ووصل رصيد فولفسبورج إلى النقطة 40 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل ليفركوزن إلى النقطة 44 في المركز السادس.

وتوقفت سلسلة انتصارات في الدوري الألماني بعدما حقق الفريق 5 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

ولم يخسر ليفركوزن في آخر 7 مباريات في الدوري الألماني، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام وفي مختلف البطولات حقق ليفركوزن 7 انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مرتين.

كما أن فريق المدرب تشابي ألونسو لم يخسر في آخر 10 مباريات بمختلف البطولات.

وشارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه فولفسبورج وغادر الملعب في الدقيقة 70.

وكان فولفسبورج أعلن قبل أيام رحيل عمر مرموش بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.