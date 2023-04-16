بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن

الأحد، 16 أبريل 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مونشنجلادباخ - فولفسبورج

تعادل فولفسبورج سلبيا ضد ضيفه باير ليفركوزن في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

ووصل رصيد فولفسبورج إلى النقطة 40 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل ليفركوزن إلى النقطة 44 في المركز السادس.

أخبار متعلقة:
لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش

وتوقفت سلسلة انتصارات في الدوري الألماني بعدما حقق الفريق 5 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

ولم يخسر ليفركوزن في آخر 7 مباريات في الدوري الألماني، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام وفي مختلف البطولات حقق ليفركوزن 7 انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مرتين.

كما أن فريق المدرب تشابي ألونسو لم يخسر في آخر 10 مباريات بمختلف البطولات.

وشارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه فولفسبورج وغادر الملعب في الدقيقة 70.

وكان فولفسبورج أعلن قبل أيام رحيل عمر مرموش بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.

فولفسبورج الدوري الألماني عمر مرموش
نرشح لكم
لقبه الأول كمدرب.. رييرا يحصد الدوري السلوفيني على حساب العملاق ماريبور وعد للجماهير.. ساكا يتحدث للمرة الأولى بعد إهدار ركلة جزاء أرسنال أمام وست هام لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا
أخر الأخبار
في المشاركة الأولى.. مصر إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لعبة فيفا 2023 8 دقيقة | رياضات أخرى
لقبه الأول كمدرب.. رييرا يحصد الدوري السلوفيني على حساب العملاق ماريبور 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - التغيير رقم 70.. عيد مرازيق مديرا فنيا لـ كيما أسوان 27 دقيقة | الدرجة الثانية
وعد للجماهير.. ساكا يتحدث للمرة الأولى بعد إهدار ركلة جزاء أرسنال أمام وست هام 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول تصريح من مرتضى منصور بعد الحكم القضائي بعزله من رئاسة الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم ساعة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 3 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 4 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه