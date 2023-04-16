مدرب الرجاء: حظوظنا موجودة أمام الأهلي وسنقاتل حتى النهاية رغم الغيابات

شدد منذر لكبير مدرب الرجاء المغربي على أن فريقه يستعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال باستاد القاهرة مساء السبت المقبل.

وقال لكبير في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "نحن نستعد لمباراة الأهلي بالشكل المطلوب، تركيزنا منصب على مباراة الذهاب، ونتجهز خطوة بخطوة".

وأضاف "تجهيز اللاعبين لمباراة الذهاب تحد كبير. الإطار الطبي يقوم بمجهوداته واللاعبون يتدربون بانتظام من أجل أن يكونوا جاهزين".

وتابع "عندما يكون الفريق محروما من 7 أو 8 لاعبين أساسيين لظروف قاهرة، فسيكون لهذا تأثير على مستوى الفريق. لكن اللاعبين المتواجدين لم يقصروا في شيء".

وواصل المدرب التونسي "كما يرى الجميع، اللاعبون يقاتلون في أرضية الملعب، حظوظنا موجودة وسنقاتل من أجلها حتى النهاية".

وأتم "اللاعبون مطالبون بتقديم أفضل المستويات في كل المراكز، نملك حظوظا أمام الأهلي وسنحضر للمباراة كما يجب".

وتعثر فريق الرجاء مجددا في الدوري المغربي بعدما تعادل سلبيا أمام شباب السوالم الرياضي.

وتعادل الرجاء على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المغربي.

ويأتي اللقاء ضمن آخر استعدادات فريق الرجاء قبل مواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعثر الرجاء في مسابقة الدوري للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلين وخسارتين.

وبات رصيد الرجاء 35 نقطة في المركز الخامس بفارق 14 نقطة عن الوداد المتصدر مؤقتا بعد فوزه على اتحاد طنجة.

ويعود أخر فوز لفريق الرجاء في الدوري إلى 4 مارس الماضي عندما تغلب على شباب المحمدية بهدف دون مقابل.

بينما أخر فوز لفريق الرجاء بشكل عام كان أمام سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مطلع أبريل الجاري.

وعقب تلك المواجهة تعادل الرجاء ضد الوداد ثم خسر أمام الفتح الرباطي قبل أن يتأهل بركلات الترجيح في كأس العرش المغربي وأخيرا يتعادل مع شباب السوالم الرياضي، قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.

من جهته، أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 52 ألف مشجع لمباراته أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إفامتها على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يحصل نادي الرجاء المغربي على 2400 تذكرة لجماهيره في المباراة.

ويكشف FilGoal.com كواليس ما حدث في الساعات الأخيرة لزيادة عدد الجماهير

حصل الأهلي يوم السبت على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع فقط أمام الرجاء.

وحاولت لجنة المباريات بعد ذلك بعد مناقشات مع رئيس النادي أن تزيد العدد استنادا على الشكل الجيد للجماهير أمام الهلال السوداني والذي أشاد به الجميع، خصوصا مع الدفعة المعنوية الكبيرة التي تمنحها الجماهير للفريق.

وكان من المنتظر أن يحدث اجتماع مساء الأحد لمناقشة زيادة العدد، قبل أن يتقرر عقده بشكل مبكر.

وفي النهاية، نجحت لجنة المباريات بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشكرتة تذكرتي واستادات واتحاد الكرة في الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على طلب الأهلي بزيادة عدد مشجعيه إلى 50 ألف في مواجهة الرجاء".

وأضاف عبد الوهاب "فريق الرجاء يحصل على 2400 تذكرة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة تصريحاته "الملعب على أتم الاستعداد لاستقبال المباراة".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبب 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.