رغم الغيابات.. مانشستر يعود من سيتي جراوند بفوز هام على نوتنجهام

حقق مانشستر يونايتد انتصارا هاما خارج قواعده على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد أنتوني وديوجو دالوت.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 59 في المركز الثالث، وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز الـ18.

التشكيل

غاب عن مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي، وماركوس راشفورد بسبب الإصابة أمام إيفرتون.

وكذلك أيضا الثنائي لوك شاو وسكوت مكتومناي بسبب الإصابة، وانضم لهم تيريل مالاسيا في قائمة الغائبين أيضا.

وبعد أن تواجد في التشكيل الأساسي، سيغيب مارسيل سابيتزر أيضا عن المباراة بسبب الإصابة ليدخل كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي بدلا منه.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر المباراة محاولا مباغتة خصمه فلعب بيساكا عرضية أبعدها الحارس كيلور نافاس لتصل إلى سانشو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس الكوستاريكي.

رد نوتنجهام فورست في الدقيقة السادسة بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات عن طريق تايو أويني ارتدت من دفاعات فريق مانشستر يونايتد.

حاول أنتوني تهديد المرمى في الدقيقة 16 بتسديدة جاءت بجوار القائم.

وأنقذ نافاس أخطر فرص المباراة في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من برونو فيرنانديز حولها لركنية.

وفي الدقيقة 32، نجح مارسيال في قطع الكرة في ثلث ملعب نوتنجهام فورست ليمررها إلى برونو فيرنانديز الذي ردها ببينية رائعة للمهاجم الفرنسي ليسدد ويتصدى لها نافاس وتعود لأنتوني ليودعها الشباك.

وفي الشوط الثاني، حاول أنتوني تهديد المرمى مجددا مع الدقيقة 51 ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

رد نوتنجهام فورست برأسية خطيرة من تايو أويني جاءت بجوار القائم في الدقيقة 55.

ومنعت العارضة ونافاس برونو فيرنانديز مجددا من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية مع الدقيقة 60.

تدخل بعدها ستيف كوبر بدخول سام سوريدج وأوريل مانجالا في مكان تايو أويني وريمو فرولر.

وأهدر مارسيال فرصة الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من كاسيميرو ولكن رأسية الفرنسي جاءت بجوار القائم.

وغادر بعدها مباشرة مارسيال الملعب تاركا مكانه لفاوت فيجورست.

وكاد برونو فيرنانديز أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن نافاس أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 76، توغل أنتوني في دفاعات نوتنجهام فورست ولعب بينية إلى دالوت الذي انفرد بنافاس وسدد في الشباك معلنا الهدف الثاني.

وبذلك يسجل ديوجو دالوت أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد 50 تسديدة كان منها 10 على المرمى.

بعدها بأربع دقائق، قرر تين هاج الدفع بفريد في مكان كريستيان إريكسن.

وأهدر سانشو فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد تمريرة من كاسيميرو وتسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا انتصارا هاما لمانشستر يونايتد.