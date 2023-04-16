أوديجارد: فعلنا أشياء غبية أمام وست هام.. ولم يكن اليوم المناسب لـ ساكا

شدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال ان فريقه كرر نفس الأخطاء أمام وست هام مثل ما قام به أمام ليفربول في الجولة الماضية، مشيرا إلى أن ساكا كان حاسما للفريق في عديد المواقف خلال الموسم.

وخسر أرسنال أفضليته للمباراة الثانية على التوالي بالتقدم بهدفين ليتعادل أمام وست هام بهدفين لكل فريق.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "أسباب خسارة الأفضلية؟ الكثير من الأشياء مشابهة لما حدث في الأسبوع الماضي، بدأنا بشكل جيد ولكن بعد ذلك توقفنا وسمحنا لهم باللعب على جودتهم".

وأضاف "بدأنا في القيام بالكثير من الأشياء الغبية مع الكرة وسمحنا لهم باللعب على الكرات الطويلة".

وتابع "أعطيناهم المباراة التي أرادوها ومنحناهم الأمل. علينا أن نتطلع إلى الأمام الآن".

واستطرد عن ساكا "هذه الأشياء تحدث دائما، لقد كان رائعا طوال الموسم وكان حاسما في التسجيل من علامة الجزاء لكن اليوم لم يكن المناسب له. نحن نفوز ونخسر معا".

وأتم عن تقلص فارق النقاط إلى أربع نقاط "علينا أن نتذكر أننا ما زلنا في صدارة الدوري ولدينا كل شيء في أيدينا. سنلعب نفس العقلية للتأكد من أننا نفوز بالمباراة التالية".

26 جولة من أصل 31 لُعبت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كان أرسنال فيها هو المتصدر.

رقم سيزداد في الجولة المقبلة حتى لو خسر أرسنال أمام ساوثامبتون، مع تأجيل مباراة مانشستر سيتي للعبه في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعيدا عن نتيجة المواجهة المباشر التي سيخرج منها أرسنال متصدرا أيضا حتى لو خسر (مع مباراة أقل لرجال جوارديولا) ولكن ماذا بعد؟

وأصبح الفارق الآن مع مانشستر سيتي أربع نقاط فقط، مع مواجهة مباشرة بين الفريقين في الجولة 33 ومباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

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