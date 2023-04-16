أرتيتا: التعادل محبط للغاية أمام وست هام.. لم أر الدافع المطلوب لتسجيل الثالث

ظهر مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال محبطا بعد التعادل أمام وست هام، مشيرا إلى أنه لم ير الدافع الأكبر للتسجيل بعد تعادل أصحاب الأرض.

وخسر أرسنال أفضليته للمباراة الثانية على التوالي بالتقدم بهدفين ليتعادل أمام وست هام بهدفين لكل فريق.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد التعادل: "الأمر محبط للغاية، بدأنا بشكل رائع مرة أخرى وسيطرنا بشكل كامل ثم فقدنا ذلك".

وأضاف "لم أر الدافع المطلوب لتسجيل الهدف الثالث ثم الرابع بعد التعادل".

وتابع "منحناهم الأمل وارتكبنا ضربة جزاء بشعة ثم عادوا في النتيجة، ثم دخلنا في حلقة مفرغة من رميات التماس والضربات الركنية ولم نقلت من ذلك".

وواصل عن إهدار ساكا "لا يوجد أي لاعب ينفذ ركلات جزاء ولا يهدر في وقت من الأوقات، لا أعرف أحدا لا يفعل ذلك".

وأهدر بوكايو ساكا ضربة جزاء في الدقيقة 50، وبعدها بأربع دقائق تمكن وست هام من إدراك التعادل.

26 جولة من أصل 31 لُعبت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كان أرسنال فيها هو المتصدر.

رقم سيزداد في الجولة المقبلة حتى لو خسر أرسنال أمام ساوثامبتون، مع تأجيل مباراة مانشستر سيتي للعبه في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعيدا عن نتيجة المواجهة المباشر التي سيخرج منها أرسنال متصدرا أيضا حتى لو خسر (مع مباراة أقل لرجال جوارديولا) ولكن ماذا بعد؟

وأصبح الفارق الآن مع مانشستر سيتي أربع نقاط فقط، مع مواجهة مباشرة بين الفريقين في الجولة 33 ومباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.