هل انتهى الحلم؟ بنفس سيناريو ليفربول.. أرسنال يتعثر مجددا أمام وست هام

26 جولة من أصل 31 لُعبت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كان أرسنال فيها هو المتصدر.

رقم سيزداد في الجولة المقبلة حتى لو خسر أرسنال أمام ساوثامبتون، مع تأجيل مباراة مانشستر سيتي للعبه في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعيدا عن نتيجة المواجهة المباشر التي سيخرج منها أرسنال متصدرا أيضا حتى لو خسر (مع مباراة أقل لرجال جوارديولا) ولكن ماذا بعد؟

تعثر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي وبنفس السيناريو -بعد التقدم بهدفين- ولكن هذه المرة أمام وست هام ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية أرسنال جابريل جيسوس ومارتن أوديجارد، وأحرز هدفي وست هام سعيد بن رحمة وجارود بوين.

وأصبح الفارق الآن مع مانشستر سيتي أربع نقاط فقط، مع مواجهة مباشرة بين الفريقين في الجولة 33 ومباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

التشكيل

غاب الأوكراني أوليكسندر زينشينكو عن أرسنال بسبب إصابة خفيفة في الفخذ تعرض لها أمام ليفربول.

يبدأ كيران تيرني أساسيا لتعويض غياب زينشينكو بينما عاد إدي نيكيتاه ويجلس على دكة البدلاء.

أحداث المباراة

لم يحتج أرسنال لأكثر من سبع دقائق، ليتقدم بالهدف الأول عن طريق جابريل جيسوس بعد مجموعة من التمريرات المتبادلة انتهت عند بن وايت الذي لعب عرضية أودعها المهاجم البرازيلي الشباك.

هدف هو التاسع لجيسوس مع أرسنال في الدوري، وهو أكثر مما سجله في الموسم الماضي كاملا مع فريقه مانشستر سيتي (8 أهداف).

ثلاث دقائق بعد ذلك، وسجل مارتن أوديجارد الهدف الثاني بعد عرضية من جابريل مارتينيلي أودعها الشباك بنجاح.

ووقع أوديجارد على هدفه الثامن خارج ملعب الإمارات في الموسم الحالي، وهو أكبر عدد من الأهداف التي يسجلها أي لاعب وسط للمدفعجية خارج ملعبه طوال تاريخ البريميرليج.

وفي الدقيقة 32، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح وست هام بعد عرقلة البرازيلي جابريل لمواطنه لوكاس باكيتا.

ونجح الجزائري سعيد بن رحمة في إوداعها الشباك.

وكاد مايكل أنطونيو أن يسجل التعادل في الدقيقة 36 برأسية قوية ولكن رامسديل نجح في التصدي لها.

تواصل ضغط وست هام ليسدد لوكاس باكيتا بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت فوق العارضة.

أرسنال بدأ الشوط الثاني بقوة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 50 بداعي لمسة اليد على المهاجم مايكل أنطونيو.

وتقدم المتخصص بوكايو ساكا لتسديدها ولكنها جاءت خارج المرمى تماما.

⏰52' ساكا يهدر ركلة الجزاء❌ ⏰54' وست هام يسجل التعادل⚽ pic.twitter.com/Kv42euTlOz — FilGoal (@FilGoal) April 16, 2023

أربع دقائق بعد ذلك، وأدرك جارود بوين التعادل بتسديدة يسارية قوية بعد كرة طولية من تيلو كيرير.

تدخل بعدها أرتيتا في الدقيقة 67 بدخول لياندرو تروسارد وجورجينو في مكان توماس بارتي وجابريل جيسوس.

وكاد ساكا أن يصحح خطأه في الدقيقة 70 ولكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها لوكاس فابيانسكي.

رد وست هام جاء في الدقيقة 81 برأسية من أنطونيو بعد عرضية بن رحمة ولكن العارضة تعاطفت مع أرسنال لتمنع الهدف الثالث.

وتدخل أرتيتا مجددا ليدخل فابيو فييرا وريس نيلسون في مكان جابريل مارتينيلي وكيران تيرني.

رد ديفيد مويس بعدها بدخول ماكسويل كورنيه وداونيز في مكان لوكاس باكيتا ومايكل أنطونيو.

ودخل إيدي نيكتاه بعدها لأرسنال في الدقيقة 90 بديلا لمارتن أوديجارد، ثم دخل بابلو فورنالس لوست هام في مكان سعيد بن رحمة.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليطلق الحكم صافرته ويرتفع رصيد أرسنال للنقطة 74 في الصدارة، ووصل رصيد وست هام إلى 31 نقطة في المركز الـ15.