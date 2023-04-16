رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام ليدز

الأحد، 16 أبريل 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام ليدز

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليدز يونايتد يوم الاثنين.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل صلاح هدفا في مرمى ليدز سيرفع رصيده من الأهداف أمام هذا المنافس إلى 8 أهداف ليفك الشراكة مع روبي فاولر في المركز الثاني بقائمة أكثر هدافي الحمر أمام ليدز.

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أما لو أحرز صلاح هدفين فسيعادل جوردون هودجسون الذي سجل 9 أهداف في شباك ليدز كأكثر هدافي ليفربول أمام هذا المنافس.

هودجسون (1935)، روجر هانت (1961) وصلاح (2020) هم الوحيدون الذين سجلوا ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة ضد ليدز، الثلاثة فعلوها في ملعب أنفيلد. بينما لم يسجل أي لاعب في تاريخ ليفربول هاتريك في ملعب ليدز.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 24 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 296 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 180 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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