إصابة جديدة.. تعديل في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام

أجرى الهولندي إريك تين هاج عدة تغييرات اضطرارية على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي، وماركوس راشفورد بسبب الإصابة أمام إيفرتون.

وكذلك أيضا الثنائي لوك شاو وسكوت مكتومناي بسبب الإصابة، وانضم لهم تيريل مالاسيا في قائمة الغائبين أيضا.

وبعد أن تواجد في التشكيل الأساسي، سيغيب مارسيل سابيتزر أيضا عن المباراة بسبب الإصابة ليدخل كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي بدلا منه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - أنتوني مارسيال - أنتوني

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.