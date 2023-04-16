انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) أرسنال.. تعثر جديد

يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

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ق52: بوكايو ساكا يهدر ركلة جزاء

ق48: تسديدة قوية من ساكا يبعدها الدفاع لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 جوووووول سعيد بن رحمة يقلص الفارق

ق31 ركلة جزاء لصالح وست هام

ق10 جووووووووول أوديجارد

ق7 جووووول جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لأرسنال

انطلاق المباراة