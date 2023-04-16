انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) أرسنال.. تعثر جديد
الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:53
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------------------
ق52: بوكايو ساكا يهدر ركلة جزاء
ق48: تسديدة قوية من ساكا يبعدها الدفاع لركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 جوووووول سعيد بن رحمة يقلص الفارق
ق31 ركلة جزاء لصالح وست هام
ق10 جووووووووول أوديجارد
ق7 جووووول جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لأرسنال
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0) - (0) مانشسنر.. فرص خطيرة متبادلة هل انتهى الحلم؟ بنفس سيناريو ليفربول.. أرسنال يتعثر مجددا أمام وست هام إصابة جديدة.. تعديل في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام ليدز تشكيل أرسنال - تيرني يعوض غياب زينشينكو.. ونيكيتاه يعود لدكة البدلاء مواعيد مباريات الأحد 16 أبريل 2023.. أرسنال في الدوري الإنجليزي ونهائي الطائرة جوارديولا: أريد أن يحطم هالاند جميع الأرقام القياسية.. ونحتاج للتحسن لوريس ومدرب توتنام يدافعان عن سانشيز بعد صافرات جمهور الفريق ضده
أخر الأخبار
مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر أمام أوكسير 38 دقيقة | المحترفون