استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جيسوس أمام ليدز

يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

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نهاية الشوط الأول

ق33 جوووووول سعيد بن رحمة يقلص الفارق

ق31 ركلة جزاء لصالح وست هام

ق10 جووووووووول أوديجارد

ق7 جووووول جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لأرسنال

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال وست هام
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