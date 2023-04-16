استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:53
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.
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نهاية الشوط الأول
ق33 جوووووول سعيد بن رحمة يقلص الفارق
ق31 ركلة جزاء لصالح وست هام
ق10 جووووووووول أوديجارد
ق7 جووووول جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لأرسنال
انطلاق المباراة
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