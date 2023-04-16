تشكيل أرسنال - تيرني يعوض غياب زينشينكو.. ونيكيتاه يعود لدكة البدلاء

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

أولكسندر زينشينكو مع أنتوني - أرسنال ضد مانشستر يونايتد

أعلن ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال أمام وست هام وشهد غياب أولكسندر زينشينكو ظهير الفريق.

واشارت تقارير صحفية إلى أن غياب زينشينكو يعود لإصابة ولكنها ليست خطيرة والقرار كإجراء احترازي.

ويبدأ كيران تيرني أساسيا لتعويض غياب زينشينكو بينما عاد إدي نيكيتاه ويجلس على دكة البدلاء.

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ويحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مباريات الدوري الإنجليزي.

وينفرد أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 73 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون راماسديل

الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل - كيران تيرني

الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

دكة البدلاء: مات تيرنر - ياكوب كيفيور - ريويل والترز - إدي نيكيتاه - جورجينيو - فابيو فييرا - إيميل سميث رو - ريز نيلسون - لياندرو تروسارد

أرسنال الدوري الإنجليزي زينشينكو
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