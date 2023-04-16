مصطفى محمد أساسي في تشكيل نانت.. وظهور حجام لأول مرة منذ بداية رمضان

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوكسير.

ويحل نانت ضيفا على أوكسير في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نانت مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي.

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كما يلعب اللاعب الجزائري جوان حجام لأول مرة منذ بداية شهر رمضان.

وكان المدرب قد منع أي لاعب يقرر الصوم في أيام المباريات من المشاركة مع الفريق ومع إصرار حجام على الصيام قرر المدرب استبعاده منذ بداية شهر رمضان.

وجاء تشكيل نانت بالكامل كالتالي:

الحارس: ألبان لافونت.

الدفاع: جواو فيكتور - نيكولاس بالواه - جيان كاستيليتو - جوان حجام.

الوسط: أندري جروتو - موسى سيسيوكو - صامويل موتوسامي.

الهجوم: لودوفيتش بلاس - مصطفى محمد - موسيس سيمون.

ويحتل نانت المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن أوكسير صاحب المركز الـ 15.

وشارك مصطفى محمد في 44 مباراة منذ بداية الموسم مع نانت وخلالهم سجل 10 أهداف وصنع 5.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد أوكسير
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