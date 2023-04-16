رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 50 ألف لمواجهة الأهلي ضد الرجاء

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال

وافقت الجهات الأمنية على طلب النادي الأهلي بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الفريق ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد علم بحصول الأهلي أمس السبت على موافقة بحضور 20 ألف مشجع فقط.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على طلب الأهلي بزيادة عدد مشجعيه إلى 50 ألف في مواجهة الرجاء".

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وأضاف عبد الوهاب "فريق الرجاء يحصل على 2400 تذكرة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة تصريحاته "الملعب على أتم الاستعداد لاستقبال المباراة".

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد الرجاء في التاسعة من مساء السبت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مصدر من الأهلي قد كشف عن عقد لجنة المباريات لاجتماع من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بالحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير من 20 إلى 50 ألف مشجع.

ونجحت لجنة المباريات في النادي الأهلي بالتنسيق مع كل من الجهات الأمنية وتذكرتي واستادات واتحاد الكرة في الحصول على الموافقة بحضور 50 ألف مشجع.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في آخر مباريات الفريق بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين ضد فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري، ويقام اللقاء على استاد برج العرب.

وكان الأهلي قد خاض مباراته الإفريقية الأخيرة أمام الهلال السوداني بحضور 50 ألف متفرج على استاد القاهرة والتي شهدت تأهل الأهلي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة وتوج باللقب مرتين بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا بعد حصد اللقب عشر مرات سابقة آخرها عام 2021.

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