مصر إلى دور خروج المغلوب من تصفيات كأس العالم لعبة فيفا 2023

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي تصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 الإلكترونية.

وكان منتخب مصر قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف المغرب صاحب الصدارة.

ويشارك في تصفيات إفريقيا والشرق الأوسط 11 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل من كل منها 4 فرق لدور خروج المغلوب.

وخاض منتخب مصر أمس 5 مباريات ضد كل من فلسطين والمغرب والبحرين وجنوب إفريقيا وغانا.

وحقق منتخب مصر الفوز على غانا وفلسطين والبحرين، بينما تعادل مع المغرب وجنوب إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع لبنان في الساعة الثامنة مساء اليوم في ربع نهائي دور خروج المغلوب.

وتأهل منتخبا جنوب إفريقيا والبحرين برفقة مصر ولبنان إلى دور خروج المغلوب.

ويمثل مصر في المباريات كل من أنس بدر ومحمد وائل لاعبا فريق "Occupy".

ويلعب منتخب مصر مبارياته من دولة الإمارات.