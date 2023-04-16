مصر إلى دور خروج المغلوب من تصفيات كأس العالم لعبة فيفا 2023

الأحد، 16 أبريل 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

كأس لعبة فيفا 2023

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي تصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 الإلكترونية.

وكان منتخب مصر قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف المغرب صاحب الصدارة.

ويشارك في تصفيات إفريقيا والشرق الأوسط 11 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل من كل منها 4 فرق لدور خروج المغلوب.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الموافقة على حضور 20 ألف أمام الرجاء.. ومحاولات للزيادة مصدر من الزمالك لـ في الجول: مرتضى منصور سيتقدم بطعن ضد قرار عزله خبر في الجول - وزارة الرياضة تنتظر حيثيات حكم القضاء الإداري بشأن منصب رئيس الزمالك ماركا: توني كروس قرر الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي

وخاض منتخب مصر أمس 5 مباريات ضد كل من فلسطين والمغرب والبحرين وجنوب إفريقيا وغانا.

وحقق منتخب مصر الفوز على غانا وفلسطين والبحرين، بينما تعادل مع المغرب وجنوب إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع لبنان في الساعة الثامنة مساء اليوم في ربع نهائي دور خروج المغلوب.

وتأهل منتخبا جنوب إفريقيا والبحرين برفقة مصر ولبنان إلى دور خروج المغلوب.

ويمثل مصر في المباريات كل من أنس بدر ومحمد وائل لاعبا فريق "Occupy".

May be an image of 2 people and text that says

ويلعب منتخب مصر مبارياته من دولة الإمارات.

مصر كأس العالم فيفا 2023
نرشح لكم
اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات مواعيد مباريات الأحد 16 أبريل 2023.. أرسنال في الدوري الإنجليزي ونهائي الطائرة كرة طائرة - الزمالك يقلب الطاولة ويهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري فريق أنوش يتوج بلقب ريد بل فور تو سكور ويتأهل للبطولة العالمية انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي كرة يد - الخطيب يجتمع بـ ديفيز وجهاز الأهلي بعد التتويج بالثنائية المحلية يد – الأهلي: التتويج بثنائية الدوري والكأس بداية الحصاد يد - ديفيز: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات جماهير الأهلي.. وهذا هدفنا المقبل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0) (0) برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام ليدز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - بالدي جناح وروبيرتو ظهير أيمن في مواجهة خيتافي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تفاصيل زيادة الجماهير في مباراة الأهلي والرجاء 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) أرسنال.. التعاااااااااااااااااااااااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الفرنسي - أوكسير (2)-(1) نانت.. جووووول مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - تيرني يعوض غياب زينشينكو.. ونيكيتاه يعود لدكة البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي في تشكيل نانت.. وظهور حجام لأول مرة منذ بداية رمضان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 3 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 4 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي