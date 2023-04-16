بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن التنسيق مع الاتحاد والرابطة تجاه التجاوزات

الأحد، 16 أبريل 2023 - 12:32

كتب : أحمد الخولي

وزير الشباب والرياضة يجتمع مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يكشف التنسيق رسميا مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما تجاه أية تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات.

ويأتي ذلك عقب بيان رابطة الأندية بالعقوبات الموقعة على جماهير الأندية المتجاوزة بسبب السباب الجماعي.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

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"فى ضوء البيان السابق إصداره من الوزارة والخاص بوضع وكفالة كافة الضوابط الخاصة بضمان الحفاظ على استقرار وضبط منظومة كرة القدم المصرية، وحيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعودة الجماهير للمدرجات المصرية أخذاً بعين الاعتبار أن الجماهير دائماً ما كانت وستظل حجر الزاوية أمام مختلف الانتصارات التى حققتها كرة القدم المصرية على مدار السنوات المتتالية، فإن الوزارة واضطلاعاً بدورها وحرصاً منها على استقرار تلك المنظومة وتهيئة الأجواء المناسبة والهادئة بما يساعد على النهوض بها على كافة المستويات سواء الأندية أو المنتخبات، تود التأكيد على أنه تم التنسيق رسمياً مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما نحو:

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أية تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات.

ثانياً: تنفيذ العقوبات المتدرجة والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لمختلف مسارات منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثاً: التواصل المستمر مع جميع المعنيين للتوعية بشأن مخاطر الخروج على الأعراف والقوانين وعواقب ذلك حاضراً ومستقبلاً.

علماً بأن الوزارة تؤكد أنها حريصة على التواجد الجماهيري فى المدرجات المصرية خاصة فى ضوء الارتباطات القارية للأندية والمنتخبات المصرية ولما لذلك من أثر إيجابي كبير ولا يمكن تعويضه لمساندة ودعم ومؤازرة أنديتنا ومنتخباتنا للفوز بالمباريات وتحقيق الإنجازات التى تسعد جماهير كرة القدم المصرية".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامات مالية على أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب السباب الجماعي للجمهور خلال مباريات الجولة 25 من الدوري.

كما تم تغريم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور.

ومنع 3 آلاف مشجع من جمهور الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة والأندية بالإضافة إلى منع 2012 من جمهور الإسماعيلي و874 من جمهور الاتحاد السكندري من حضور مباراتين بسبب السباب الجماعي.

وزارة الرياضة أشرف صبحي اتحاد الكرة رابطة الأندية عقوبات الجماهير
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