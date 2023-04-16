سيبايوس: أستمتع بكل لحظة ألعبها مع ريال مدريد

شدد داني سيبايوس لاعب ريال مدريد على أنه يستمتع بكل لحظة يلعب فيها بقميص فريقه الحالي.

وحقق ريال مدريد الفوز على قادش بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال سيبايوس عبر شبكة موفيستار: "كنا نعرف اننا علينا أن نلعب مباراة جيدة ونحن في حالة جيدة حاليا على الرغم من الهزيمة ضد فياريال والتي لم نستحقها".

واستمر "في الشوط الأول كان بإمكاننا التقدم بهدفين أو ثلاثة ولكننا لم نسجل ولكن مظهرنا كان جيدا".

وتابع "طالما أن هناك نقاط متبقية سنظل نقاتل على الدوري وسنحاول أن نكون أقرب بقدر المستطاع ".

وأضاف "أنا مستمتع بكل لحظة ودقيقة ألعبها في ريال مدريد بغض النظر عن المباراة ولكن اللعب بذلك القميص هو شرف ومفتاح النجاح في السنوات الماضية كان هو الفريق المتكامل الذي لدينا حاليا".

وينتهي تعاقد سيبايوس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني حاليا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 62 في المركز الثاني بفارق 10 نقاك عن برشلونة المتصدر والذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.