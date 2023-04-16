منافس الأهلي - الرجاء يتعثر مجددا في الدوري المغربي

الأحد، 16 أبريل 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

تعثر فريق الرجاء مجددا في الدوري المغربي بعدما تعادل سلبيا أمام شباب السوالم الرياضي.

وتعادل الرجاء على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المغربي.

ويأتي اللقاء ضمن آخر استعدادات فريق الرجاء قبل مواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتعثر الرجاء في مسابقة الدوري للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلين وخسارتين.

وشهد اللقاء حالتي طرد لصالح فريق الرجاء عن طريق كل من عبد الإله مدكور والجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

وبات رصيد الرجاء 35 نقطة في المركز الخامس بفارق 14 نقطة عن الوداد المتصدر مؤقتا بعد فوزه على اتحاد طنجة.

بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة ولديه فرصة للتصدر حال فاز على مغرب تطوان اليوم.

ويعود أخر فوز لفريق الرجاء في الدوري إلى 4 مارس الماضي عندما تغلب على شباب المحمدية بهدف دون مقابل.

بينما أخر فوز لفريق الرجاء بشكل عام كان أمام سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مطلع أبريل الجاري.

وعقب تلك المواجهة تعادل الرجاء ضد الوداد ثم خسر أمام الفتح الرباطي قبل أن يتأهل بركلات الترجيح في كأس العرش المغربي وأخيرا يتعادل مع شباب السوالم الرياضي.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي المصري في استاد القاهرة مساء السبت المقبل.

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