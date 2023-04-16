مواعيد مباريات الأحد 16 أبريل 2023.. أرسنال في الدوري الإنجليزي ونهائي الطائرة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

هدف بن وايت مع أرسنال ضد ليدز يونايتد

يشهد اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويواصل أرسنال طريقه من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على وست هام في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوتنجهام فورتس في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على خيتافي في الرابعة والربع عصرا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي السادسة والنصف مساء يستضيف أتليتكو مدريد فريق ألميريا ويذاع على نفس القناة.

بينما في صراع القاع والهروب من مراكز الهبوط يستضيف فالنسيا فريق إشبيلية في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو ضمن مباريات الجولة الثلاثين من المسابقة في تمام السادسة مساء.

بينما يستضيف روما فريق أودينيزي في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

المحترفون

يحل نانت ضيفا على أوكسير في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضمن صفوف نانت.

بينما طرابزون سبور فريق بشكتاش ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي.

ويلعب محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر بقميص فريق طرابزون.

كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك مجددا في الحادية عشر مساء ضمن منافسات سلسلة نهائي الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

وكان الزمالك قد حسم الجولة الأولى من السلسلة التي يحتاج كل فريق للفوز بمباراتين من أجل حسم اللقب.

وتستضيف صالة حسن مصطفى مواجهة القمة المرتقبة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي كرة طائرة مواعيد مباريات اليوم
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