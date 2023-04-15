هدفان من 35 تسديدة.. ريال مدريد يفوز على قادش بصعوبة

حقق ريال مدريد الفوز على قادش بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سجل هدفا ريال مدريد في المباراة كل من ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 62 في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب ضد خيتافي غدا.

ريال مدريد سجل هدفين فقط في المباراة على الرغم من تسديده لـ 35 تسديدة منهم 11 على المرمى.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بداني سيبايوس وأوريلين تشواميني في وسط الملعب.

تشكيل ريال مدريد - سيبايوس يجاور تشواميني في الوسط أمام قادش. 👑⚪#السبت_الكروي pic.twitter.com/IgPGwDkVf5 — FilGoal (@FilGoal) April 15, 2023

بدأ ريال مدريد بالهجوم وحاول فالفيردي تسجيل الهدف الأول لتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وبعد دقيقتين رد قادش بتسديدة من إسبينو ارتدت من القائم.

وأهدر ماركو أسينسيو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 16 بتسديدة من أمام المرمى تصدى لها الحارس دافيد جيل.

بنزيمة أيضا أهدر بعد دقيقتين بعد تمريرة رائعة من أسينسيو لينفرد بنزيمة ولطن جيل تألق من جديد.

جيل واصل التألق وتصدى لانفرادا من رودريجو الذي مر بطريقة رائعة من المدافع ولكن حارس قادش كان بالمرصاد.

وفي الدقيقة الـ 40 أهدر بنزيمة بغرابة كرة أمام المرمى ارتدت من العارضة.

جيل عادل للتألق قبل نهاية الشوط الأول بالتصدي لتسديدة رائعة من داني سيبايوس.

وفي الشوط الثاني استمر تألق دافيد جيل وتصدى لانفرادا جديدا من رودريجو الذي تلقى تمريرة رائعة من ميليتاو في الدقيقة الـ 49.

وفي الدقيقة الـ 57 كان دور فيدي فالفيردي في الإهدار بعد تمريرة من أسينسيو من ركنية نفذها بشكل سريع.

وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 72 افتتح ناتشو أخيرا التسجيل لمصلحة ريال مدريد أمام أنظار شقيقه الذي حل بديلا في صفوف قادش قبلها بدقائق.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 75.

وشهدت الدقيقة الـ 80 دخول إدين هازارد ولوكا مودريتش كبدلاء بدلا من فالفيردي ورودريجو.