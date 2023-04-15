هدفان من 35 تسديدة.. ريال مدريد يفوز على قادش بصعوبة

السبت، 15 أبريل 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

حقق ريال مدريد الفوز على قادش بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سجل هدفا ريال مدريد في المباراة كل من ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 62 في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب ضد خيتافي غدا.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي كرة يد - الخطيب يجتمع بـ ديفيز وجهاز الأهلي بعد التتويج بالثنائية المحلية جوارديولا: أريد أن يحطم هالاند جميع الأرقام القياسية.. ونحتاج للتحسن فتح باب حجز تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

ريال مدريد سجل هدفين فقط في المباراة على الرغم من تسديده لـ 35 تسديدة منهم 11 على المرمى.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بداني سيبايوس وأوريلين تشواميني في وسط الملعب.

بدأ ريال مدريد بالهجوم وحاول فالفيردي تسجيل الهدف الأول لتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وبعد دقيقتين رد قادش بتسديدة من إسبينو ارتدت من القائم.

وأهدر ماركو أسينسيو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 16 بتسديدة من أمام المرمى تصدى لها الحارس دافيد جيل.

بنزيمة أيضا أهدر بعد دقيقتين بعد تمريرة رائعة من أسينسيو لينفرد بنزيمة ولطن جيل تألق من جديد.

جيل واصل التألق وتصدى لانفرادا من رودريجو الذي مر بطريقة رائعة من المدافع ولكن حارس قادش كان بالمرصاد.

وفي الدقيقة الـ 40 أهدر بنزيمة بغرابة كرة أمام المرمى ارتدت من العارضة.

جيل عادل للتألق قبل نهاية الشوط الأول بالتصدي لتسديدة رائعة من داني سيبايوس.

وفي الشوط الثاني استمر تألق دافيد جيل وتصدى لانفرادا جديدا من رودريجو الذي تلقى تمريرة رائعة من ميليتاو في الدقيقة الـ 49.

وفي الدقيقة الـ 57 كان دور فيدي فالفيردي في الإهدار بعد تمريرة من أسينسيو من ركنية نفذها بشكل سريع.

وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 72 افتتح ناتشو أخيرا التسجيل لمصلحة ريال مدريد أمام أنظار شقيقه الذي حل بديلا في صفوف قادش قبلها بدقائق.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 75.

وشهدت الدقيقة الـ 80 دخول إدين هازارد ولوكا مودريتش كبدلاء بدلا من فالفيردي ورودريجو.

ريال مدريد الدوري الإسباني قادش
نرشح لكم
بدأت الحرب.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة ويستعرض مساعدات نظام فرانكو سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد برشلونة يوضح إصابة سيرجي روبرتو موندو ديبورتيفو: تحويل قضية اعتداء فالفيردي على باينا إلى لجنة المسابقات مؤتمر لابورتا: قضية نيجريرا حملة لتشويه برشلونة.. وشكوى ريال مدريد من التحكيم نكتة في مباراة بطلها الحكم.. إشبيلية يدفع بـ فالنسيا نحو الكارثة لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم
أخر الأخبار
فادي فريد: توقعت خطأ حسام عبد المجيد بسبب أرضية استاد القاهرة 7 ساعة | الدوري المصري
سلة - لأول مرة منذ 16 عاما.. الزمالك إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي 7 ساعة | كرة سلة
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط 7 ساعة | الكرة الإفريقية
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة 7 ساعة | الدوري المصري
مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 7 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة 7 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير 7 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: الجميع بحاجة للتحسن.. وموعد وصول المساعد الأجنبي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك