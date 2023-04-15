جوارديولا: أريد أن يحطم هالاند جميع الأرقام القياسية.. ونحتاج للتحسن

السبت، 15 أبريل 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه يريد أن يحطم إيرلنج هالاند جميع الأرقام القياسية الممكنة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفين لمانشستر سيتي في المباراة ليصل لهدفه الـ 34 منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ويعادل رقم محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد من المسابقة.

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واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "أريد أن يحطم هالاند جميع الأرقام القياسية الممكنة لأن هذا يعني تسجيله لجميع الأهداف وذلك سيساعدنا ولكن اعتقد أنه يريد التتويج بالألقاب".

واستمر "رد فعل هالاند بعد استبداله بين الشوطين كان ممتازا كالعادة".

وواصل "يجب أن نكون حذرين دائما من جون ستونز لأن إصاباته طويلة".

وتابع "عندما تجري تدويرا في الفريق يؤثر ذلك عليه واليوم بدأنا بشكل جيد والجميع شاهد ذلك ولكن بعد أن تلقينا الهدف عانينا كثيرا وهذا طبيعي مع التبديلات الكثيرة وكرة القدم أثبتت من جديد أن الأمر ينتهي فقط عندما تنتهي المباراة".

وأضاف "يجب أن نكون أفضل لأن ماديسون إذا كان قد سجل فرصته لا أعرف ما كان بالإمكان أن يحدث".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

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