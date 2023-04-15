أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي فتح باب حجز تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لموسم 2022-2023.

ويستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

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الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.