فتح باب حجز تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

السبت، 15 أبريل 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي فتح باب حجز تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لموسم 2022-2023.

ويستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

أخبار متعلقة:
أبو ظبي الرياضي: هذا موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي الكشف عن الراعي الجديد للسوبر المصري ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

احجز تذاكر المباراة من هنا

الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
رابطة الأندية تحذر الأهلي والإسماعيلي والاتحاد من منع الجمهور لنهاية الموسم مرتضى: الزمالك سيتقدم بشكوى لـ فيفا ضد جمهور الأهلي الذي تعمد سباب شيكابالا البنك الأهلي ينعش آماله.. وطلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 14 على التوالي مران الأهلي - عودة تاو وعبد المنعم.. وبداية تأهيل كريستو انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (2) - (0) طلائع الجيش تقرير: برنامج مكثف لثنائي الرجاء أملا في اللحاق بمواجهة الأهلي موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق موعد مباراة سموحة ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
رابطة الأندية تحذر الأهلي والإسماعيلي والاتحاد من منع الجمهور لنهاية الموسم 4 دقيقة | الكرة المصرية
فريق أنوش يتوج بلقب ريد بل فور تو سكور ويتأهل للبطولة العالمية 16 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى: الزمالك سيتقدم بشكوى لـ فيفا ضد جمهور الأهلي الذي تعمد سباب شيكابالا 32 دقيقة | الكرة المصرية
البنك الأهلي ينعش آماله.. وطلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 14 على التوالي 44 دقيقة | الدوري المصري
باريس يفوز على لانس بثلاثية ويوسع الفارق في الصدارة.. ورقم قياسي جديد لـ ميسي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - عودة تاو وعبد المنعم.. وبداية تأهيل كريستو ساعة | الدوري المصري
هدفان من 35 تسديدة.. ريال مدريد يفوز على قادش بصعوبة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) (0-0) (1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 2 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 3 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة