لوريس ومدرب توتنام يدافعان عن سانشيز بعد صافرات جمهور الفريق ضده

دافع هوجو لوريس حارس مرمى وقائد توتنام عن زميله دافينسون سانشيز بعدما أطلقت جماهير الفريق صافرات الاستهجان ضده.

دافينسون سانشيز النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وخسر توتنام أمام بورنموث بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال لوريس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "صافرات الجمهور ضد سانشيز حزينة وجعلتني أشعر بالسوء ولم أر هذا في حياتي الكروية".

وأضاف "إنه زميل في الفريق وصديق وكان يقاتل من أجل النادي لعدة سنوات وحتى الآن وهذا أمر محزن، القصة محزنة للنادي والجماهير واللاعب، وهو شيء لا تريده في كرة القدم".

بينما قال كريستيان ستيليني المدرب المؤقت لـ توتنام عقب المباراة: "أتفهم أنها لحظة صعبة على الجميع وأنا أتحمل مسؤولية قرار مشاركته".

وأكمل "يجب أن يعلم سانشيز أنه كان قرارا فنيا فقط، ونحن بحاجة إىل عدمه لأنها لحظة صعبة بالنسبة له وللفريق ولذلك علينا أن خلق الوحدة في غرفة ملابس الفريق بيننا وسنفعل ذلك".

وشارك مدافع منتخب كولومبيا في الدقيقة 38 من الشوط الأول للمباراة بعدما تعرض كليمنت لانجليه للإصابة.

وتسبب سانشيز في هدف بورنموث الأول قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 58 بسبب هجوم جمهور فريقه ضده.