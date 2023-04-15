ليس صلاح ولا شيرار.. رقم خرافي يصعب على هالاند تحطيمه

حقق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إنجازا كبيرا بمعادلة رقم محمد صلاح جناح ليفربول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 20 فريقا في البريميرليج.

وسجل هالاند الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يصل إرلينج هالاند إلى الهدف رقم 32 هذا الموسم وهو نفس رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018.

واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

هدفان يحتاجهما هالاند الآن لمعادلة رقم الثنائي آلان شيرار وأندي كول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد للبريميرليج بمشاركة 22 فريق (34 هدفا).

ولكن يبقى هناك رقم يصعب على النرويجي تحطيمه، وهو الرقم القياسي للهداف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد في التاريخ، وليس فقط حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" التي بدأت عام 1992.

هذا الرقم مسجل باسم ديكسي دين مهاجم إيفرتون في موسم 1927-1928، الذي سجل 60 هدفا.

لمعادلة هذا الرقم، يحتاج هالاند لتسجيل 28 هدفا في 8 مباريات، بمعدل 3.5 هدفا في المباراة الواحدة.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل ابن الـ22 عاما 47 هدفا وصنع 6 آخرين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.