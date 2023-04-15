لا يمكن إيقافه.. هالاند يعادل صلاح

عادل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقم محمد صلاح جناح ليفربول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 20 فريقا في الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يصل إرلينج هالاند إلى الهدف رقم 32 هذا الموسم وهو نفس رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018.

واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

هدفان يحتاجهما هالاند الآن لمعادلة رقم الثنائي آلان شيرار وأندي كول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 22 فريق.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل ابن الـ22 عاما 47 هدفا وصنع 6 آخرين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.