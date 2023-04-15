لا يمكن إيقافه.. هالاند يعادل صلاح

السبت، 15 أبريل 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

عادل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقم محمد صلاح جناح ليفربول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 20 فريقا في الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يصل إرلينج هالاند إلى الهدف رقم 32 هذا الموسم وهو نفس رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018.

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واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

هدفان يحتاجهما هالاند الآن لمعادلة رقم الثنائي آلان شيرار وأندي كول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 22 فريق.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل ابن الـ22 عاما 47 هدفا وصنع 6 آخرين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.

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