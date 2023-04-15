مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) - (0) ليستر.. جوووووووووووووول
السبت، 15 أبريل 2023 - 18:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
---------------------------------------------------------
ق13: جووووووووووووووووول الثاني من إرلينج هالاند من علامة الجزاء
ق11: ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو، لمسة يد من ويلفرد نديدي
ق5: جووووووووووووووووول أول من جون ستونز بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء
بداية المباراة
نرشح لكم
الدوري الإنجليزي - سقوط تاريخي لـ تشيلسي.. وتعثر مجنون من توتنام تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي.. ثلاثة تغييرات من جوارديولا أمام ليستر انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بيلينجام.. وضم 12 لاعبا ومعاناة بعد سباعية مانشستر يونايتد تقرير: بايرن حدد سعر بيع سابيتزر إلى مانشستر يونايتد وكيل جوندوجان عن تجديد تعاقد اللاعب مع سيتي: لا يوجد أي اتفاق حاليا مع أي ناد