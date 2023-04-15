مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) - (0) ليستر.. جوووووووووووووول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق13: جووووووووووووووووول الثاني من إرلينج هالاند من علامة الجزاء

ق11: ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو، لمسة يد من ويلفرد نديدي

ق5: جووووووووووووووووول أول من جون ستونز بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة