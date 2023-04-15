انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (1) ليستر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق75: جووووووووول تقليص الفارق من كيليشي إيهيناتشو برأسية

ق51: خروج رودري ودخول كالفن فيليبس

بداية الشوط الثاني .. تغييران في صفوف ليستر سيتي بدخول كيليشي إيهيناتشو ولوك توماس، ومثلها في صفوف مانشستر سيتي بدخول جوليان ألفاريز ومانويل أكانجي في مكان إرلينج هالاند وجون ستونز

نهاية الشوط الأول

ق25: جووووووووووووول الثالث من هالاند

ق13: جووووووووووووووووول الثاني من إرلينج هالاند من علامة الجزاء

ق11: ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو، لمسة يد من ويلفرد نديدي

ق5: جووووووووووووووووول أول من جون ستونز بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة