تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي.. ثلاثة تغييرات من جوارديولا أمام ليستر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى الإسباني ثلاثة تغييرات على التشكيل الذي واجه بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وبدأ الثلاثي كايل ووكر وإيمريك لابورت ورياض محرز في التشكيل الأساسي على حساب مانويل أكانجي وناثان أكي وإلكاي جوندوجان.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: إيمريك لابورت - روبن دياز - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - رياض محرز

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة وبفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل ليستر سيتي المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، ويلعب المباراة الأولى مع مدربه الجديد دين سميث.