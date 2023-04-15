إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال

السبت، 15 أبريل 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف واتكينس

واصل أستون فيلا نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وهذه المرة على حساب نيوكاسل يونايتد وبثلاثة أهداف دون مقابل، في افتتاح مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا لم يمهل نيوكاسل أكثر من 28 ثانية ليهدد أولي واتكينس المرمى للمرة الأولى بتسديدة اصطدمت بالقائم بعد تمريرة من أليكس مورينو.

وفي الدقيقة العاشرة ارتقى واتكينس مجددا لعرضية من جون مكجين ولكنه مهدها إلى جاكوب رامسي الذي سدد بقوة في الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض.

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وعاد رامسي مجددا ليهدد مرمى نك بوب في الدقيقة 22 ولكن تسديدته القوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، سجل أولي واتكينس هدفا مع الدقيقة 61 بعد تمريرة من أليكس مورينو ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

ولم يحتج واتكينس لأكثر من ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني وبتمريرة من مورينو أيضا.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق عاد واتكينس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

واتكينس سجل هدفه التاسع مع تمريرتين حاسمتين في آخر 10 مباريات مع أستون فيلا.

وحقق أستون فيلا خمسة انتصارات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ أبريل 1998.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 50 من 31 مباراة في المركز السادس.

وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 56 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث.

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