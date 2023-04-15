تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون

أجرى فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لتشيلسي ستة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة برايتون مساء اليوم السبت.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل البدء بكل من بينوا بادياشيلي وتريفوه شالوباه ودينيس زكريا وكونور جالاجير وميخايلو مودريك وكريستيان بوليسيتش.

وذلك بدلا من الذين شاركوا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهم تياجو سيلفا وكاليدو كوليبالي وريس جيمس ونجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش وجواو فيليكس.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: بن تشيلويل- بينوا بادياشيلي- ويسلي فوفانا- تريفوه شالوباه

في الوسط: دينيس زكريا- إنزو فيرنانديز- كونور جالاجير

في الهجوم: ميخايلو مودريك- كريستيان بوليسيتش- رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 بـ39 نقطة.

فيما يأتي برايتون سابعا بـ46 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.